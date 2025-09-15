Нетаньяху декларировал уничтожение так называемой "иранской оси"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что его действия практически привели к уничтожению так называемой "иранской оси".

"Мы боремся не только с ХАМАС, мы боремся со всей иранской осью, в которой ХАМАС - лишь одна из частей. Мы уничтожили компоненты этой оси одну за другой. Сначала мы занялись ХАМАС, нам пришлось войти в Рафах и взять под контроль Филадельфийский коридор, затем двинуться на север, провести операцию по уничтожению "Хезболлы" и наступать. В результате в Сирии пал режим Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) Все эти этапы фактически разрушили иранскую ось, готовившуюся к уничтожению Израиля", - заявил он в понедельник в интервью телеканалу Channel 13.

По его словам, Израилю "нужно было победить всю иранскую ось, включая войну с самим Ираном".

"Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся на решающем этапе. То, что началось в Газе, закончится в Газе", - резюмировал премьер.