Поиск

Нетаньяху декларировал уничтожение так называемой "иранской оси"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что его действия практически привели к уничтожению так называемой "иранской оси".

"Мы боремся не только с ХАМАС, мы боремся со всей иранской осью, в которой ХАМАС - лишь одна из частей. Мы уничтожили компоненты этой оси одну за другой. Сначала мы занялись ХАМАС, нам пришлось войти в Рафах и взять под контроль Филадельфийский коридор, затем двинуться на север, провести операцию по уничтожению "Хезболлы" и наступать. В результате в Сирии пал режим Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) Все эти этапы фактически разрушили иранскую ось, готовившуюся к уничтожению Израиля", - заявил он в понедельник в интервью телеканалу Channel 13.

По его словам, Израилю "нужно было победить всю иранскую ось, включая войну с самим Ираном".

"Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся на решающем этапе. То, что началось в Газе, закончится в Газе", - резюмировал премьер.

Биньямин Нетаньяху ХАМАС Иран Башар Асад Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7161 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });