Фондовые индексы Европы не показали единой динамики в пятницу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили сессию в пятницу без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,09% - до 554,84 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,15%, германский DAX - на 0,02%, испанский IBEX 35 - на 0,09%. Французский CAC 40 прибавил 0,02%, итальянский FTSE MIB - 0,32%.

Статистические управления Германии и Франции в пятницу подтвердили предварительные данные по инфляции за август. В Германии рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце ускорился до 2,1% в годовом выражении с 1,8% в июле, во Франции - замедлился до 0,8% с 0,9%.

Промышленное производство в Великобритании в июле сократилось на 0,9% относительно предыдущего месяца и увеличилось на 0,1% по сравнению с июлем 2024 года, сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали повышения второго на 1,1%, по данным Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стал нидерландский разработчик ПО Wolters Kluwer (+5,2%). Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировали котировки акций британского онлайн-ритейлера Ocado Group (на 19,9%).

Бумаги испанского Sabadell подорожали на 0,7% после того, как совет директоров банка рекомендовал акционерам не соглашаться на недружественное поглощение и не продавать акции более крупному Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), поскольку его предложение недооценивает реальную стоимость финансовой организации.

Среди других европейских банков рыночная стоимость Santander снизилась на 2,3%, Commerzbank - на 1,4%, BNP Paribas и UniCredit - на 0,1%. Капитализация Mediobanca Banca di Credito Finanziario увеличилась на 3,4%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 3,5%, Bankinter - на 0,7%, Deutsche Bank и Societe Generale - на 0,4%.

Стоимость акции швейцарской фармкомпании Novartis упала на 2,9% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтральной", отметив рост конкуренции со стороны производителей дженериков. Бумаги других представителей фармацевтического сектора также подешевели, в том числе Roche - на 1,5%, AstraZeneca - на 1,4%, GSK - на 0,9%.

Кроме того, снизилась цена акций автопроизводителей, включая Stellantis - на 2,1%, BMW - на 0,6%, Ferrari - на 0,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Renault - на 0,6%, "префов" Porsche Automobil Holding и Volkswagen - на 1,1% и 0,8% соответственно.

Капитализация Vodafone повысилась на 0,3%. Телекоммуникационная компания объявила о партнерстве с УЕФА и UC3 для поддержки мужского и женского футбола.

Котировки британской JTC Plc подскочили на 15,8% на новостях о том, что эта финкомпания рассматривает предложения от двух конкурирующих покупателей.