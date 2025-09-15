Поиск

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики в пятницу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили сессию в пятницу без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,09% - до 554,84 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,15%, германский DAX - на 0,02%, испанский IBEX 35 - на 0,09%. Французский CAC 40 прибавил 0,02%, итальянский FTSE MIB - 0,32%.

Статистические управления Германии и Франции в пятницу подтвердили предварительные данные по инфляции за август. В Германии рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в прошлом месяце ускорился до 2,1% в годовом выражении с 1,8% в июле, во Франции - замедлился до 0,8% с 0,9%.

Промышленное производство в Великобритании в июле сократилось на 0,9% относительно предыдущего месяца и увеличилось на 0,1% по сравнению с июлем 2024 года, сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем не прогнозировали изменения первого показателя и ожидали повышения второго на 1,1%, по данным Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стал нидерландский разработчик ПО Wolters Kluwer (+5,2%). Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировали котировки акций британского онлайн-ритейлера Ocado Group (на 19,9%).

Бумаги испанского Sabadell подорожали на 0,7% после того, как совет директоров банка рекомендовал акционерам не соглашаться на недружественное поглощение и не продавать акции более крупному Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), поскольку его предложение недооценивает реальную стоимость финансовой организации.

Среди других европейских банков рыночная стоимость Santander снизилась на 2,3%, Commerzbank - на 1,4%, BNP Paribas и UniCredit - на 0,1%. Капитализация Mediobanca Banca di Credito Finanziario увеличилась на 3,4%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 3,5%, Bankinter - на 0,7%, Deutsche Bank и Societe Generale - на 0,4%.

Стоимость акции швейцарской фармкомпании Novartis упала на 2,9% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтральной", отметив рост конкуренции со стороны производителей дженериков. Бумаги других представителей фармацевтического сектора также подешевели, в том числе Roche - на 1,5%, AstraZeneca - на 1,4%, GSK - на 0,9%.

Кроме того, снизилась цена акций автопроизводителей, включая Stellantis - на 2,1%, BMW - на 0,6%, Ferrari - на 0,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Renault - на 0,6%, "префов" Porsche Automobil Holding и Volkswagen - на 1,1% и 0,8% соответственно.

Капитализация Vodafone повысилась на 0,3%. Телекоммуникационная компания объявила о партнерстве с УЕФА и UC3 для поддержки мужского и женского футбола.

Котировки британской JTC Plc подскочили на 15,8% на новостях о том, что эта финкомпания рассматривает предложения от двух конкурирующих покупателей.

CAC 40 BNP Paribas DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7161 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });