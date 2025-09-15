Поиск

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по Москве поднимается на $0,36 (0,54%) до $67,35 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $0,62 (0,93%) до $66,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,36 (0,57%) до $63,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,51%) до $62,69 за баррель.

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

"Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут сократить экспорт российской нефти и продуктов нефтепереработки", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитик компании IG Тони Сикамор указал, что, если Украина продолжит атаковать российскую экспортную инфраструктуру, прогнозы мировых цен на нефть будут повышены.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

