Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Уровень запасов в подземных хранилищах Европы превысил 80%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe. По итогам газовых суток 12 сентября (на утро субботы) средний уровень запасов в регионе достиг 80,13%. На утро воскресенья запасы подросли до 80,34%.

Текущий уровень запасов на 6,8 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

С начала второй недели сентября регион резко сократил темп закачки – она упала до в среднем около 170 млн куб. м, тогда как в первую неделю было чуть меньше 300 млн куб. м в сутки, а в августе - 328 млн куб. м в день.

Показатель наполнения хранилищ сильно различается по странам. Выше среднего сейчас запасы в Польше (95%), а также Франции, Италии, Чехии, Австрии. Несколько ниже среднего у крупнейшего потребителя газа - Германии (75%), а также в Болгарии, Словакии, Венгрии, Нидерландах. Сильно отстают от общей динамики Латвия (53%), Швеция (51%); один из худших показателей (45%) у Дании - родины нынешнего еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

В минувший отопительный период Европа была вынуждена активно расходовать запасы из хранилищ, поскольку зима была самой холодной за последние четыре сезона. Уровень запасов на конец сезона отбора опускался ниже 34%.

ЕС готовится к будущей зиме в условиях высокой конкуренции на рынке СПГ, сниженного ресурса возобновляемой энергетики и целенаправленно ограниченного доступа к газу "Газпрома".

В этом году после значительного зимнего отбора летом Европа импортирует СПГ (который идет прежде всего на создание запасов в собственных хранилищах) стабильными темпами, почти такими же как зимой. В целом по итогам 2025 года регион может импортировать 106 млн тонн СПГ (138 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на четверть больше, чем в 2024 году.

ЕС Газпром
