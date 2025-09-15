Поиск

Американские СМИ узнали о наращивании США обмена разведданными с властями Мали

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон за последние месяцы увеличил обмен разведывательными данными с переходным правительством Мали, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам трех действующих и одного бывшего американского чиновника, за последние месяцы ЦРУ было предоставлено больше свободы в обмене разведданными с Мали", - говорится в сообщении.

По мнению источников, эта инициатива свидетельствует о намерении администрации президента США Дональда Трампа наладить отношения с переходным правительством Мали.

Источники уточняют, что разведданные использовались военными Мали в ведении боев против группировок мятежников.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020-2023 годах.

