Рост ВВП G20 во II квартале ускорился до 0,9%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с пересмотренными 0,7% в январе-марте.

При этом в разных государствах была зафиксирована различная динамика. Так, ВВП США в апреле-июне повысился на 0,8% (после снижения на 0,1% в первом квартале), Южной Кореи - на 0,7% (-0,2%). Рост существенно ускорился в экономиках Турции (до 1,6% с 0,7%), ЮАР (до 0,8% с 0,1%) и Саудовской Аравии (до 1,7% с 1,1%).

Между тем ВВП Канады сократился на 0,4%, Германии - на 0,3%, Италии - на 0,1%. Рост экономики сильно замедлился в Бразилии - до 0,4% с 1,3% в первом квартале.

Экономика стран G20 во втором квартале выросла на 3,5% в годовом выражении. В январе-марте ВВП увеличился на 3,3% г/г.

Самый значительный подъем показал ВВП Индии (на 7,3%), Китая (на 5,2%) и Индонезии (на 5,1%), при этом самое слабое повышение зафиксировала экономика ФРГ - на 0,2%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

G20
Новости

Хроники событий
