Шойгу прибыл в Ирак, где проведет встречи с высшим руководством страны
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака.
"В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Также на переговорах в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика", - добавили в пресс-службе.
Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что Ирак является одним из ключевых партнеров России в арабском мире и на международной арене.
"Важность той роли, которую Ирак исторически играет на Ближнем Востоке, сложно переоценить", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Шойгу также сообщил, что Россия и Ирак имеют серьезный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества.