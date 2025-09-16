Поиск

Шойгу прибыл в Ирак, где проведет встречи с высшим руководством страны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака.

"В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Также на переговорах в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика", - добавили в пресс-службе.

Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что Ирак является одним из ключевых партнеров России в арабском мире и на международной арене.

"Важность той роли, которую Ирак исторически играет на Ближнем Востоке, сложно переоценить", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу также сообщил, что Россия и Ирак имеют серьезный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества.

