Польша проведет на Балтике боевые стрельбы системы ПВО Wisla

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Польские военные 16 сентября проведут на побережье Балтийского моря первые боевые стрельбы системы противовоздушной обороны средней дальности Wisla, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"На полигоне ВВС в Устке (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики - ИФ) впервые состоятся боевые стрельбы с использованием системы Wisla с использованием системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS", - говорится в сообщении.

"Также пройдут стрельбы недавно принятых на вооружение польской армией ракетных установок Homar A и Homar K", - добавили там.

Сообщается, что стрельбы являются частью учений НАТО Iron Defender.

"Мы действуем по плану, и система Wisla завершит все сертификационные испытания и достигнет полной боеготовности к концу года", - заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Основой для программы ПВО средней дальности Wisla являются закупленные Варшавой у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы Patriot. ЗРК интегрированы с системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman, которая позволяет включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США.

В Польше в сентябре проходят масштабные учения Iron Defender ("Железный защитник", пол. - Zelazny Obronca), основной площадкой для которых станет полигон вблизи границы с Калининградской областью РФ. Также среди крупных площадок предстоящих учений назывались Устка (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики) и Нова-Демба (полигон на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной).

В маневрах в целом запланировано участие около 30 тысяч военнослужащих Польши и стран НАТО, включая США, Швецию и Норвегию. Косиняк-Камыш отмечал, что эти учения "станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.