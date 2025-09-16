Поиск

Польша проведет на Балтике боевые стрельбы системы ПВО Wisla

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Польские военные 16 сентября проведут на побережье Балтийского моря первые боевые стрельбы системы противовоздушной обороны средней дальности Wisla, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"На полигоне ВВС в Устке (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики - ИФ) впервые состоятся боевые стрельбы с использованием системы Wisla с использованием системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS", - говорится в сообщении.

"Также пройдут стрельбы недавно принятых на вооружение польской армией ракетных установок Homar A и Homar K", - добавили там.

Сообщается, что стрельбы являются частью учений НАТО Iron Defender.

"Мы действуем по плану, и система Wisla завершит все сертификационные испытания и достигнет полной боеготовности к концу года", - заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Основой для программы ПВО средней дальности Wisla являются закупленные Варшавой у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы Patriot. ЗРК интегрированы с системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman, которая позволяет включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США.

В Польше в сентябре проходят масштабные учения Iron Defender ("Железный защитник", пол. - Zelazny Obronca), основной площадкой для которых станет полигон вблизи границы с Калининградской областью РФ. Также среди крупных площадок предстоящих учений назывались Устка (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики) и Нова-Демба (полигон на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной).

В маневрах в целом запланировано участие около 30 тысяч военнослужащих Польши и стран НАТО, включая США, Швецию и Норвегию. Косиняк-Камыш отмечал, что эти учения "станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Defender Northrop Grumman Patriot НАТО Минобороны Балтика Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о шести десятках погибших в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });