Казахстан ввел уголовную ответственность за дропперство и принуждение к браку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане с 16 сентября вступили в силу изменения в уголовном законодательстве, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан, сообщает МВД республики.

В частности, начали действовать статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за принуждение к браку и дропперство.

"Данное деяние ("Принуждение к вступлению в брак", ст. 125-1) отныне признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет. До лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия", - говорится в распространенной во вторник информации.

При этом одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса. Ранее человек, добровольно освободивший похищенного, мог рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Теперь такая возможность устранена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.

В МВД отметили, что более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.

"Эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство (ст. 232-1 Уголовного кодекса).

По данным МВД, под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

"Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств", - отмечается в сообщении.

