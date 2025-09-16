Поиск

Рубио заявил, что Трамп все еще считает возможным украинское урегулирование

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

"Он продолжит попытки (урегулирования - ИФ). Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар.

При этом Рубио допускает, что в какой-то момент США могут потерять надежду на мирное урегулирование. "Однажды президент может заключить, что достичь мира невозможно. Пока что он так не думает, но такие времена могут наступить", - отметил госсекретарь.

По его словам, если наступит момент, когда Трамп решит ввести санкции в отношении РФ и прекратить работу над завершением кризиса, тогда в мире не останется никого, кто мог бы решить украинскую проблему.

Госсекретарь США также сообщил о вероятности того, что на следующей неделе Трамп встретится в Нью-Йорке во время ГА ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп Марко Рубио США Украина
