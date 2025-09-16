Президент Вьетнама и Патрушев обсудили совместное развитие морской логистики

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и находящийся с рабочим визитом в этой стране помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обсудили вопросы гражданской морской деятельности в ходе состоявшейся во вторник встречи в президентском дворце в Ханое.

Стороны уделили внимание перспективам совместного развития морской логистики, портовой инфраструктуры, судостроения, морской науки и других аспектов гражданской морской деятельности двух стран.

Открывая встречу, глава вьетнамского государства отметил, что Вьетнам "всегда помнит и дорожит той большой добросердечной помощью", которую ему оказывал Советский Союз и Россия, когда страна боролась за независимость, и в настоящий период ее мирного строительства и развития.

"Мы всегда дорожим традиционно дружественными отношениями между нашими странами и особенно сейчас, когда ситуация в мире стремительно меняется. Мы желаем, чтобы Россия стабильно развивалась и продолжала вносить свой большой вклад в мировую и региональную архитектуру", - подчеркнул он.

Помощник президента РФ поблагодарил главу вьетнамского государства за возможность встретиться с ним. Он передал ему самые теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина, который недавно встречался с вьетнамским коллегой на праздничных мероприятиях в Пекина по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

По словам Патрушева, общность исторических судеб российского и вьетнамского народов является важнейшей основой для дальнейшего выстраивания стратегического партнерства Москвы и Ханоя. Стороны подчеркнули, что важным напоминанием о нерушимости российско-вьетнамского братства являются отмечаемые в этом году памятные даты - 75-летие установления дипломатических отношений России и Вьетнама, а также 50-летиие освобождение юга Вьетнама от американских войск.

Собеседники сделали акцент на важнейшей дате - 80-летии со дня окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии. Была подчеркнута необходимость сохранения памяти об этих совместных победах.

В рамках визита во Вьетнам 15-18 сентября помощник российского президента проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.