Минтранс США предписал Delta и Aeromexico свернуть программу сотрудничества

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американской Delta Air Lines и мексиканской Aeromexico необходимо свернуть до конца 2025 года программу сотрудничества, позволявшую авиаперевозчикам координировать расписания рейсов и тарифы на перевозки, решило Министерство транспорта США. Это решение было опубликовано 15 сентября.

Соглашение, заключенное авиакомпаниями почти 10 лет назад, будет лишено антимонопольного иммунитета с 1 января 2026 года, объявил Минтранс.

В ведомстве это объяснили желанием положить конец "антиконкурентной" практике, наделяющей "несправедливым преимуществом" Delta и Aeromexico, которые являются доминирующими игроками в сегменте американо-мексиканских авиаперевозок. Авиакомпании обладают достаточной гибкостью, чтобы конкурировать на этом рынке, полагают в министерстве.

В Delta выразили разочарование решением Минтранса, отметив, что оно нанесет "значительный ущерб" пассажирам, путешествующим между США и Мексикой. В заявлении Aeromexico говорится, что ведомство проигнорировало выгоды, которое сотрудничество двух авиакомпаний приносило потребителям и туристическому сектору.

Обе компании намерены продолжать работу в обычном режиме, продавая билеты на рейсы друг друга, а также сохранить общую программу лояльности. Delta оставит за собой 20-процентную долю в Aeromexico.

Delta и Aeromexico обслуживают около 60% пассажирских рейсов между США и аэропортом Мехико-Сити.