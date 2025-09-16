Поиск

Минтранс США предписал Delta и Aeromexico свернуть программу сотрудничества

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американской Delta Air Lines и мексиканской Aeromexico необходимо свернуть до конца 2025 года программу сотрудничества, позволявшую авиаперевозчикам координировать расписания рейсов и тарифы на перевозки, решило Министерство транспорта США. Это решение было опубликовано 15 сентября.

Соглашение, заключенное авиакомпаниями почти 10 лет назад, будет лишено антимонопольного иммунитета с 1 января 2026 года, объявил Минтранс.

В ведомстве это объяснили желанием положить конец "антиконкурентной" практике, наделяющей "несправедливым преимуществом" Delta и Aeromexico, которые являются доминирующими игроками в сегменте американо-мексиканских авиаперевозок. Авиакомпании обладают достаточной гибкостью, чтобы конкурировать на этом рынке, полагают в министерстве.

В Delta выразили разочарование решением Минтранса, отметив, что оно нанесет "значительный ущерб" пассажирам, путешествующим между США и Мексикой. В заявлении Aeromexico говорится, что ведомство проигнорировало выгоды, которое сотрудничество двух авиакомпаний приносило потребителям и туристическому сектору.

Обе компании намерены продолжать работу в обычном режиме, продавая билеты на рейсы друг друга, а также сохранить общую программу лояльности. Delta оставит за собой 20-процентную долю в Aeromexico.

Delta и Aeromexico обслуживают около 60% пассажирских рейсов между США и аэропортом Мехико-Сити.

Минтранс Delta Air Lines США Aeromexico Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });