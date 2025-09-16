Поиск

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фракция эстонской оппозиционной партии "Отечество" внесла в парламент страны законопроект о полном закрытии границы с Россией.

"Цель законопроекта - обязать правительство республики оценить и реализовать меры, которые обеспечат безопасность населения и государства Эстонии. Закрытие временной контрольной линии (так в Эстонии называют эстонско-российскую пограничную линию - ИФ) - один из способов снижения рисков, предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты временной контрольной линии", - говорится в обнародованной во вторник пояснительной записке.

"События последних месяцев в сфере безопасности существенно обострили ситуацию на восточном фланге НАТО. (...) Одновременно Россия и Белоруссия организуют масштабные учения "Запад-2025", масштабы и характер которых представляют дополнительные риски", - считают парламентарии.

В документе отмечается, что проект учитывает международные обязательства Эстонии как страны Европейского союза и НАТО. В пояснительной записке говорится, что пункт 1 статьи 17 Закона о государственной границе предоставляет правительству республики право приостанавливать пересечение государственной границы в интересах обеспечения государственной безопасности.

"Настоящим предлагаем правительству республики закрыть временную контрольную линию между Эстонской Республикой и Российской Федерацией", - пишут депутаты.

