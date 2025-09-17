Инфляция в Великобритании в августе ожидаемо осталась на уровне 3,8%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 3,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В июле инфляция также составляла 3,8%. Это максимум с января 2024 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в августе на 5,1% (в июле - на 4,9%), развлечения и отдых - на 3,2% (на 3,4%), транспортные услуги - на 2,4% (на 3,2%). Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 3,8% (на 3,4%). Стоимость одежды и обуви выросла на 0,2% после подъема на 0,3% месяцем ранее.

Потребительские цены в августе повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, как и в июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,6% за год и на 0,3% за месяц. В июле первый показатель вырос на 3,8%, второй - на 0,2%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 4,6% в годовом выражении с июльских 4,8%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В сравнении с предыдущим месяцем RPI поднялся на 0,4% после такого же увеличения в июне.