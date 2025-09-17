Поиск

Lyft и Waymo запустят роботакси в Нашвилле

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. и специализирующаяся на беспилотных автомобилях Waymo (входит в Alphabet Inc.) в следующем году планируют развернуть службу роботакси Waymo в Нашвилле (штат Теннесси), говорится в сообщении партнеров.

Lyft предоставит поддержку в виде услуг по управлению автомобильным парком, включая техническое обслуживание и инфраструктурные решения. Компания построит объект для зарядки и обслуживания автомобилей.

На первом этапе служба роботакси будет доступна через приложение Waymo, а позднее в 2026 году ее планируется также добавить на платформу Lyft.

Lyft уже предлагает услуги роботакси в Атланте в партнерстве с May Mobility и намерена в следующем году выйти на рынок Далласа при поддержке Mobileye, а также Германии и Великобритании при поддержке китайской Baidu.

Waymo в сотрудничестве с Uber управляет службами роботакси в Атланте, Финиксе и Остине (штат Техас). Кроме того, такси Waymo работают в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а на 2026 год запланирован их запуск в Майами, Далласе и Вашингтоне (округ Колумбия).

Акции Lyft взлетели в цене на 11% в ходе торгов в среду.

