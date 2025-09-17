Поиск

В МИД Эстонии не увидели причин для закрытия границы с Россией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таллин сейчас не видит продиктованных соображениями безопасности причин для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

"У Эстонии нет причин для закрытия границы. По моей оценке, речь шла бы о конкретной ответной мере на какие-то действия", - сказал Таро в среду порталу ERR.

Он пояснил, что пограничные пункты функционируют нормально, а миграция из России в Эстонию существенно ограничена. Кроме того, были применены различные меры, включая введение полного таможенного контроля, что в значительной степени ограничило и товарооборот.

Таро подчеркнул, что Эстония оставила границу открытой по гуманитарным соображениям, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, живущих по другую сторону границы.

Однако если ситуация с безопасностью изменится, границу можно будет очень быстро закрыть. "Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро", - сказал Таро.

Так он прокомментировал внесение на рассмотрение парламента фракцией оппозиционной партии "Отечество" законопроекта о закрытии границы с Россией. Они мотивировали своё предложение обострением ситуации на восточном фланге НАТО из-за нарушения польской границы якобы российскими беспилотниками. По словам членов этой партии, Финляндия полностью закрыла границу с Россией, а в Латвии и Литве также ведутся дискуссии о пограничной линии.

