ЕК представила стратегическую повестку развития сотрудничества с Индией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула в среду предложение по новой стратегической повестке "вывода двусторонних отношений ЕС с Индией на более высокий уровень".

"Более тесные отношения между Европейским союзом и Индией - это необходимость, если мы хотим усиливать нашу экономическую безопасность и диверсифицировать наши цепочки снабжения. В нашем новом предложении мы представляем возможности усиленного сотрудничества в торговле, технологиях, безопасности, обороне и защите климата", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе высокий представитель ЕС по иностранным делам и соавтор предложения Кая Каллас.

В своей презентации она особо выделила вопросы безопасности и обороны.

"Мы усиливаем сотрудничество, в частности, по морской безопасности, в борьбе против терроризма, в киберзащите. Мы ведем переговоры по соглашению об обмене секретной информацией и стремимся углубить существующие отношения в области оборонной промышленности", - продолжила Каллас.

При этом она отметила "разногласия с Индией". "Доказательство - ее участие в военном учении России ("Запад") и ее закупки российской нефти", - сказала глава дипломатии ЕС.

По ее словам, партнерство Евросоюза с Индией означает не только торговлю, "речь также о том, чтобы защищать международный порядок, основанный на правилах", и в переговорах с Дели будут подняты эти вопросы. Она добавила, что ближайшей целью является принятие совместной "дорожной карты" на саммите ЕС-Индия в начале 2026 года.

Отвечая на вопросы, Каллас назвала индийские закупки российской нефти помехой для сотрудничества Брюсселя и Дели. "Мы не хотим, чтобы Индия была в сфере России", - заявила глава европейской дипломатии. По ее мнению, Индии выгодно сближение с ЕС, поэтому она рассчитывает, что в Дели примут во внимание обеспокоенности европейской стороны. Но совпадения точек зрения, компромисса на этот счет пока нет, признала Каллас.

Она также сказала журналистам, настаивавшим на теме близости России и Индии, что в Брюсселе задавались вопросом, возможно ли оторвать Индию от России, учитывая историю их отношений. "И мы не тешим себя иллюзиями по этому поводу", - резюмировала Каллас.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди написал в среду в соцсети X, что был рад узнать о принятой новой стратегической повестке ЕС-Индия.

"Индия готова вывести отношения между Индией и ЕС на новый уровень. Это наше общее обязательство, общая цель и общая ответственность. Мы по-прежнему привержены скорейшему и мирному урегулированию украинского конфликта", - заявил Моди.

