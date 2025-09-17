Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

При этом базовый сценарий предполагает, что влияние введенных президентом страны Дональдом Трампом импортных пошлин на инфляцию будет кратковременным, отметил глава регулятора. По его словам, скорость и масштабы этого влияния уже снизились.

Основная нагрузка в связи с пошлинами ложится не на экспортеров, а на компании, которые стоят между ними и потребителем, отметил Пауэлл.

Тем не менее он связывает ускорение инфляции в стране прежде всего с динамикой цен на товары. "Мы начали видеть, что цены на товары проявляются в ускорении инфляции, и, более того, рост цен на товары обеспечивает основную часть этого ускорения или даже его целиком за этот год", - сказал руководитель ЦБ.

Экономика США при этом не находится в плохом состоянии и переживала гораздо более сложные времена, а риски в контексте борьбы ФРС с инфляцией "ниже, чем можно подумать", заявил он.

Хотя, как отметило ее руководство по итогам сентябрьского заседания, понижательные риски для занятости выросли, безработица в стране за последний год, по словам Пауэлла, почти не изменилась и остается низкой.

Недавний масштабный пересмотр статистики по рынку труда указывает на то, что рынок уже не находится в сильном состоянии, однако этот пересмотр в целом соответствовал ожиданиям Федрезерва, отметил глава регулятора. За год до марта 2025 года рост числа рабочих мест был пересмотрен с понижением в общей сложности на 911 тыс.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4-4,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Пауэлл назвал его "снижением в целях риск-менеджмента".

За это решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за снижение ставки на 50 б.п.

"Масштабной поддержки снижения на 50 базисных пунктов сегодня вовсе не было", - отметил Пауэлл.

Миран был утвержден в совет управляющих сенатом незадолго до заседания, а его кандидатуру выдвинул Трамп, давно выступающий за серьезное снижение ставок и подвергающий Пауэлла жесткой критике.

"Мы приветствовали сегодня нового члена комитета (Федерального комитета по операциям на открытом рынке, FOMC - ИФ), как и всегда", - заявил глава центробанка.

В заседании также принимала участие член совета управляющих Лиза Кук, которую Трамп пытается сместить в связи с обвинениями ее в ипотечных махинациях.

Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что для него будет неуместным комментировать судебные разбирательства в отношении Кук.

Относительно того, останется ли сам Пауэлл на посту главы ФРС по истечении своего срока в мае следующего года, руководитель центробанка пояснил, что ему больше нечего сказать на этот счет. Ранее он говорил, что не думает об этом вопросе.

Dow Jones Industrial Average прибавляет около 0,6% после завершения пресс-конференции Пауэлла, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются на 0,1% и 0,3% соответственно. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1832 по сравнению с $1,1864 на закрытие предыдущей сессии.