Минздрав сектора Газа сообщил о 65 тыс. погибших с начала израильской операции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших с начала израильской операции в секторе Газа превысило 65 тыс. человек, свидетельствуют данные местного министерства здравоохранения, на которые ссылается в среду ЭФЭ.

"За почти два года с того времени, когда начались израильские атаки на сектор Газа, жертвами стали более 65 тыс. человек, более 160 тыс. получили ранения или травмы", - информирует агентство.

Между тем, израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности передаваемых палестинской стороной данных о погибших.