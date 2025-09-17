В Европе считают, что Трамп выдвигает невыполнимые требования к ЕС по санкциям против РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ряд европейских дипломатов считает, что президент США Дональд Трамп ставит перед ЕС условия, при выполнении которых, по его словам, Вашингтон согласится нарастить санкционное давление на РФ, таким образом, чтобы Евросоюз не мог их выполнить, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ).

"Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть - это явно тяжелая задача для Европы", - информирует издание.

Одновременно с тем, по словам собеседников газеты, знающих о разговорах Трампа с европейскими лидерами, президент с начала украинского кризиса призывал Европу воспользоваться замороженными российскими активами. Однако европейская сторона, изучая способы применить активы для помощи Киеву, не желает их изымать, опасаясь последствий для репутации.

WSJ отмечает, что сложности, с которыми сталкивается ЕС в связи с требованиями Трампа, демонстрирует проблемы союза с попытками оказать давление на РФ.

Ранее Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России.

Но в среду газета "Хандельсблатт" информировала, что предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу. Вместе с тем агентство Bloomberg передавало, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".