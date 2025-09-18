Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: AP/TASS

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует официально признать государство Палестина после окончания визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, сообщает в четверг The Times.

По данным источников издания, Стармер планирует признать Палестину на этих выходных, еще до того, как несколько стран во главе с Францией сделают это на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Собеседники газеты отметили, что премьер Великобритании находится под огромным давлением со стороны Лейбористской партии, вынуждающей его признать Палестину, но он воздержится от этого шага до отъезда Трампа.

Основной причиной задержки называется нежелание, чтобы вопрос признания Палестины стал главной темой совместной пресс-конференции Трампа и Стармера, запланированной на четверг.

Ранее правительства нескольких стран, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Австралии, заявили, что признают палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце.

США в свою очередь отвергли идею признания палестинского государства.