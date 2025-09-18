Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в среду без единой динамики: Dow Jones вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq ушли в минус.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Это минимальный показатель за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Котировки акций General Mills снизились за день на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в первом финквартале (завершился 24 августа) сократил выручку на 6,8% - до $4,52 млрд, что совпало с ожиданиями рынка. Также компания подтвердила прогноз на 2026 фингод.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,6% на новостях СМИ о том, что Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта.

Цена бумаг Oracle Corp. опустилась на 1,7%. Американское подразделение социальной сети TikTok может быть продано консорциуму инвесторов с участием Oracle Corp., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, согласование сделки находится на финальной стадии.

Стоимость Manchester United упала на 6,3%. Владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" по итогам 2025 фингода (закончился в июне) сократил чистый убыток в 3,8 раза, при этом выручка выросла менее чем на 1%, но достигла рекорда. В четвертом финквартале (апрель-июнь) скорректированная EBITDA подскочила почти вдвое - до 37,5 млн фунтов стерлингов, однако опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали 44,3 млн фунтов.

Цена бумаг Alphabet Inc. опустилась на 0,7%, Amazon.com Inc. - на 1%, Nikei Inc. - на 0,6%, Uber Technologies Inc. - на 5%, Broadcom - на 3,8%, Boeing Co. - на 0,2%.

В то же время котировки акций Bank of America Corp. выросли на 1,5% и достигли максимума почти за 18 лет (с октября 2007 года).

Бумаги Workday Inc., поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами, подскочили в цене на 7,3%. Инвестор-активист Elliott Management объявил о том, что стоимость его портфеля акций Workday превысила $2 млрд, и выразил поддержку руководству компании.

Акции American Express Co. подорожали на 2,7%, Visa Inc. - на 1,8%, Procter & Gamble Co. - на 1,4%, Coca-Cola Co. - на 1,2%, Walmart Inc. и JPMorgan Chase & Co. - на 0,8%, International Business Machines - на 0,6%, Apple Inc. - на 0,4%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Tesla - на 1%, Applied Materials - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду увеличился на 260,42 пункта (на 0,57%) и составил 46018,32 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 снизилось на 6,41 пункта (на 0,10%) - до 6600,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 72,63 пункта (на 0,33%) и завершил сессию на отметке 22261,33 пункта.