ЦБ Норвегии ожидаемо снизил ставку на 25 б.п. до 4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии (Norges Bank) по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку до 4% с 4,25% годовых.

Это решение было принято единогласно. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков, по данным Trading Economics.

В июне ЦБ неожиданно уменьшил ставку впервые более чем за пять лет после того, как он удерживал ее с декабря 2023 года на максимуме более чем за десять лет.

Norges Bank дал понять, что продолжит снижение стоимости заимствований в ближайшие 12 месяцев, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями.

Инфляция может оставаться высокой несколько дольше, чем ожидалось ранее. "Поэтому мы, вероятно, не будем снижать ключевую ставку так быстро, как предполагалось ранее", - заявила глава ЦБ Ида Вольден Бахе.

При этом Norges Bank пока не принял решения о времени следующего сокращения, заявила она на пресс-конференции.

Новые прогнозы Банка Норвегии предполагают одно понижение ставки в год в течение следующих трех лет – примерно до 3% годовых к концу 2028 года.

ЦБ вновь подчеркнул высокий уровень неопределенности относительно будущего экономического развития и заявил, что уделяет особое внимание "непредсказуемой структуре международного сотрудничества и торговли", говорится в сообщении.

Прогнозируется, что инфляция (как общая, так и базовая) будет постепенно замедляться и приблизится к 2% в 2028 году. В августе потребительские цены в Норвегии выросли на 3,5%, базовая инфляция составляла 3,1%.

Норвежская крона в четверг дорожает на 0,3% относительно доллара США и на 0,1% к евро.

Норвегия Norges Bank
