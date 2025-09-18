Поиск

Hyundai Motor ожидает роста выручки на 5-6% в 2025 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. планирует рост выручки на 5-6% в 2025 году, что на 2 процентных пункта выше сделанного в начале года прогноза.

Компания представила стратегический план перед "Днем инвестора" в четверг в Нью-Йорке, в котором говорится также, что маржа операционной прибыли ожидается в этом году на уровне 6-7%, что на 1 п.п. ниже прежней оценки. Однако Hyundai подтвердила, что по-прежнему ждет улучшения показателя до 7-8% в 2027 году и до 8-9% в 2030 году.

Продажи автомобилей в 2025 году планируются на уровне 4,1 млн единиц по сравнению с 4,2 млн в прошлом году, при этом в 2030 году они должны достигнуть 5,6 млн.

Hyundai заявила также, что к 2030 году намерена производить в США более 80% автомобилей для продажи на американском рынке, для чего наращивает выпуск на заводе в Джорджии. Планируется, что производственная мощность этого предприятия в 2028 году достигнет 500 тыс. машин в год, включая десять моделей гибридных и электромобилей.

В этом году около 40% проданных в США автомобилей Hyundai были выпущены в этой стране. Американский рынок приносит компании более 40% выручки.

Автопроизводитель планирует расширить глобальную линейку гибридов до более чем 18 моделей к концу десятилетия по сравнению с анонсированными в прошлом году 14 моделями. Также компания намерена выпустить электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) в 2027 году, а свой первый среднеразмерный пикап в Северной Америке - до 2030 года.

Hyundai вместе с дочерней компанией Kia Corp. является третьим по величине автопроизводителем в мире по объему продаж.

