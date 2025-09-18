Москва оспорила в суде ООН решение по делу о крушении МН17 над Донбассом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия оспорила решение Совета Международной организации гражданской авиации о предполагаемой причастности России к гибели малайзийского самолета Boeing-777 рейса MH17 и рассчитывает на беспристрастный подход Международного суда ООН по этому делу.

Как сообщает в четверг МИД России на своем сайте, "18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17".

По данным ведомства, решение Совета ИКАО обжаловано российской стороной "по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры". Подчеркивается, что сам факт обжалования не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, "о ничтожности которых Россия ранее заявляла".

"Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле", - говорится в сообщении.

Самолёт Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.