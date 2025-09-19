Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

EPA/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

"Если слабость на рынке труда сохранится, Федрезерв продолжит смягчение, - полагает Майкл Браун из Pepperstone Group. - Денежно-кредитная политика станет намного мягче, и случится это намного быстрее, чем ожидалось ранее".

Тем временем Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management отметил, что снижение ставок в период повышенной инфляции является необычным шагом для ФРС. По его мнению, этим регулятор дал понять, что теперь приоритетом для него станет поддержка занятости, а не борьба с инфляцией.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Акции Intel Corp. подскочили почти на 23%, рекордными темпами с 1987 года, на новости, что Nvidia Corp. инвестирует в проблемного чипмейкера $5 млрд. Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную разработку новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД).

Цена бумаг Nvidia выросла на 3,5%.

Американская Nucor Corp., одна из крупнейших сталелитейных компаний США, ухудшила прогнозы на текущий квартал, ожидая сокращения прибыли во всех трех корпоративных сегментах по сравнению с предыдущим кварталом. Акции Nucor подешевели на 6%.

Капитализация Cracker Barrel Old Country Store Inc. снизилась на 7,6%. Сеть ресторанов дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий фингод, завершающийся в следующем июле: компания ожидает выручку в размере $3,35-3,45 млрд, а аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $3,52 млрд.

Рыночная стоимость GE Healthcare снизилась на 3,4%. Западные СМИ написали, что компания рассматривает продажу доли в своем китайском подразделении.

Котировки акций Darden Restaurants упали на 7,7%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка - на уровне прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Caterillar, подорожавшие на 3,6%, тогда как цена бумаг Visa Inc. опустилась на 2,3%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,48% - до 6631,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и составил 22470,73 пункта.