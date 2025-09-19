Поиск

Ford отзывает 102 тыс. Taurus в США из-за риска отслоения молдинга дверей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает 101 944 автомобилей Taurus в США из-за дефекта, который может привести к отслоению молдинга дверей во время движения, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отделившиеся элементы могут упасть на дорогу, создавая опасную ситуацию.

Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные с 2016 года по 2019 год. Дилеры Ford проверят затрагиваемые этой кампанией машины и при необходимости бесплатно отремонтируют или заменят обивку.


США Ford
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Трамп попросил Верховный суд разрешить ему уволить Лизу Кук из ФРС

Эстония не откроет автомобильное движение через мост в Нарве до окончания украинского конфликта

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7179 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });