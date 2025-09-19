Ford отзывает 102 тыс. Taurus в США из-за риска отслоения молдинга дверей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает 101 944 автомобилей Taurus в США из-за дефекта, который может привести к отслоению молдинга дверей во время движения, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отделившиеся элементы могут упасть на дорогу, создавая опасную ситуацию.

Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные с 2016 года по 2019 год. Дилеры Ford проверят затрагиваемые этой кампанией машины и при необходимости бесплатно отремонтируют или заменят обивку.



