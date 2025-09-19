Поиск

Германия планирует увеличить заимствования в IV квартале на 20%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германия увеличит объем заимствований в четвертом квартале на 20% по сравнению с планом, который был опубликован в конце прошлого года, для финансирования растущих инфраструктурных и оборонных расходов.

Теперь планируется привлечь 90,5 млрд евро (без учета "зеленых" облигаций), что на 15 млрд евро больше первоначального плана, говорится в сообщении финансового агентства, которое управляет госдолгом.

В том числе 10,5 млрд евро будут получены за счет дополнительного размещения гособлигаций, включая продажу семилетних бондов в конце октября на сумму 3 млрд евро.

В третьем квартале Германия увеличила объем привлечения денежных средств на рынках на 19 млрд евро.

Глава финагентства Таммо Димер заявил, что Германия видит значительный спрос на свои облигации, чему отчасти способствовал бюджетный кризис в соседней Франции, который заставил инвесторов искать безопасные убежища.

"Мы наблюдаем хороший спрос на госбумаги Германии, особенно на ценные бумаги с очень длительным сроком погашения", - цитирует его слова агентство Reuters.

Он сообщил также, что после переговоров с инвесторами агентство приняло решение не выпускать 50-летние бонды. Димер отметил, что на них наблюдался "лишь очень ограниченный спрос".

