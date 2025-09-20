Поиск

Белоруссия продлила запрет на вывоз более 250 видов промтоваров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило на шесть месяцев запрет на вывоз более 200 видов промышленных товаров, соответствующее правительственное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, ограничения введены в отношении широкого перечня промтоваров производственного и бытового назначения. В частности, в перечень включены автопогрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные, садовые и лесохозяйственные машины, легковые автомобили, тракторы, железнодорожные локомотивы, металлопрокатные станы, ткацкие станки, вагоны.

Также в списке котлы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, холодильники и морозильники, телефонные аппараты.

Кроме того, в перечень входят гипс, стерильные материалы для наложения швов, зубные и реконструирующие кость цементы, приспособления для стоматологического использования, лабораторные и диагностические реагенты.

При этом запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении или актом экспертизы происхождения, которые подтверждают их белорусское или российское происхождение; на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли; на товары, "перемещаемые между частями территории РФ транзитом через территорию Республики Беларусь"; на товары, "вывозимые из Республики Беларусь в РФ в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".

Кроме того, документом определен ряд иных условий, при которых временный запрет на вывоз промышленных товаров за пределы страны не будет действовать.

Основные положения постановления вступают в силу с 23 сентября 2025 года. Документ действует по 22 марта 2026 года.

Белоруссия впервые ввела полугодовой запрет на вывоз широкой номенклатуры промтоваров в конце марта 2022 года "для защиты экономических интересов государства". С тех пор действие постановления неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров.

