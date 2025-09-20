Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю Дня республики выразил уверенность в развитии отношений двух стран и заверил республику во всемерной поддержке в решении разных вопросов, сообщает в субботу сайт Кремля.

"Уверен, что отношения добрососедства и союзничества, существующие между нашими странами, будут и впредь плодотворно развиваться", - заявил Путин, письмо которого опубликовано на сайте.

Также президент РФ заявил, что Москва продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности и решении актуальных задач социально-экономического развития.