Президент Таджикистана посетит Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации, сообщает в воскресенье пресс-служба таджикского лидера.

"В ходе этого визита президента Таджикистана сопровождают заместитель премьер-министра республики, министр иностранных дел, помощник президента республики по вопросам зарубежных связей, министр здравоохранения и социальной защиты населения и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Сессия пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.

Таджикистан Эмомали Рахмон ООН
