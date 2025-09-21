Поиск

Президент Польши прибыл в США для выступления на ГА ООН и переговоров с Трампом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Нью-Йорк, начав свой второй визит в США, сообщают в воскресенье польские СМИ.

"В своем выступлении в ООН президент Навроцкий сосредоточится на вопросах безопасности и представит видение Польши будущего международных отношений и мирового порядка. Он также выступит с речью о региональных вызовах", - говорится в сообщении.

"Согласно заявлению Марцина Пшидача, главы президентского Управления по вопросам международной политики, президент Навроцкий встретится с важнейшими представителями политического, экономического и делового мира США, в том числе с американскими инвесторами в Польше и представителями компаний, поставляющих военную технику по заказу польской армии", - добавили там.

"Конечно, президент США Дональд Трамп там будет присутствовать и такой контакт обязательно состоится", - заявил Пшидач, которого цитируют польские СМИ.

Кароль Навроцкий также примет участие в дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН, посвященных, среди прочего, вызовам, создаваемым искусственным интеллектом, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 сентября Кароль Навроцкий в рамках своего первого зарубежного визита в качестве главы государства встретился с Трампом в Белом доме. Их беседа была посвящена военной и энергетической безопасности Польши, а также ситуации на Украине. На встрече Трамп заявил, что американских военных не планируется выводить из Польши, возможно увеличение американского контингента.

