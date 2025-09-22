Поиск

Мишустин выступит на форуме "Микроэлектроника 2025"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит в понедельник на пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025", сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно сообщению, в мероприятии примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук, председатель программного комитета Российского форума "Микроэлектроника 2025" Геннадий Красников.

Валерий Фальков Геннадий Красников Михаил Мишустин
