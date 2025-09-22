Поиск

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу.

Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

При этом ФРС целесообразно снизить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

Также он напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам.

Рыночная стоимость FedEx Corp. поднялась на 2,3% по итогам торгов. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в первом квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также вновь дала годовой прогноз на фоне снижения неопределенности вокруг импортных пошлин.

Котировки бумаг Tesla выросли на 2,2%, до $426,07 за штуку. Baird улучшила рекомендацию по ним до "покупать" с "держать" и повысила прогнозную цену на 71% - до $548.

Цена акций Apple Inc. увеличилась на 3,2% и достигла $245,5 за штуку после начала продаж iPhone 17 и повышения прогнозной стоимости бумаг инвестбанком JPMorgan до $280 с $255 с сохранением рейтинга "выше рынка".

Бумаги чипмейкера Intel Corp., подскочившие в четверг почти на 23% на новостях о вложении в него $5 млрд конкурирующей Nvidia, подешевели на 3,2%.

Капитализация Nvidia, сообщившей также о намерении инвестировать 2 млрд фунтов стерлингов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов, повысилась на 0,2%.

Котировки акций медиакомпании Warner Bros. Discovery поднялись на 3,4%, до $19,3 за штуку, после сообщения CNBC со ссылкой на источники о том, что Paramount Skydance в рамках готовящегося предложения о покупке может оценить ее в $22-24 за акцию.

Lennar Corp. сократила рыночную стоимость на 4,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в третьем квартале 2025 фингода снизила чистую прибыль и выручку, при этом выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций Ford Motor уменьшилась на 1% после новостей об отзыве 101,944 тыс. автомобилей Taurus в Штатах из-за дефекта, который может привести к отслоению молдинга дверей во время движения.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,37% и составил 46315,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,49% - до 6664,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и составил 22631,48 пункта.

Все три индекса завершили сессию на рекордных отметках.

