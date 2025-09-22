Microsoft повысит цены на Xbox в США во второй раз в этом году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. объявила о повышении рекомендованных цен на игровую консоль Xbox в США во второй раз в этом году.

Это обусловлено ростом цен после введения импортных пошлин, сильной конкуренцией и неопределенностью расходов, сообщает агентство Reuters.

Повышение цен, которое Microsoft объясняет "изменениями макроэкономической ситуации", коснется текущего поколения устройств: 1-терабайтная Series S будет стоить около $450, топовая Series X - около $650. Специальная версия Galaxy Black Series X с объемом памяти 2 терабайта будет продаваться примерно за $800.

Изменения вступят в силу 3 октября.

Microsoft заявила, что цены на контроллеры, гарнитуры и консоли на других рынках останутся неизменными.

В мае Xbox уже повышала цены на консоли в ряде стран и регионов, включая США, Европу, Австралию и Великобританию. С учетом весеннего подорожания цена Xbox Series X за последние полгода выросла на $150, что может привести к сокращению бюджетов геймеров на фоне высокой инфляции.

В прошлом месяце японская Sony Corp. подняла цены на свою консоль PlayStation 5 в США примерно на $50. Самая дорогая PS5 Pro продается теперь по цене $750.