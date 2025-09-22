Поиск

Microsoft повысит цены на Xbox в США во второй раз в этом году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. объявила о повышении рекомендованных цен на игровую консоль Xbox в США во второй раз в этом году.

Это обусловлено ростом цен после введения импортных пошлин, сильной конкуренцией и неопределенностью расходов, сообщает агентство Reuters.

Повышение цен, которое Microsoft объясняет "изменениями макроэкономической ситуации", коснется текущего поколения устройств: 1-терабайтная Series S будет стоить около $450, топовая Series X - около $650. Специальная версия Galaxy Black Series X с объемом памяти 2 терабайта будет продаваться примерно за $800.

Изменения вступят в силу 3 октября.

Microsoft заявила, что цены на контроллеры, гарнитуры и консоли на других рынках останутся неизменными.

В мае Xbox уже повышала цены на консоли в ряде стран и регионов, включая США, Европу, Австралию и Великобританию. С учетом весеннего подорожания цена Xbox Series X за последние полгода выросла на $150, что может привести к сокращению бюджетов геймеров на фоне высокой инфляции.

В прошлом месяце японская Sony Corp. подняла цены на свою консоль PlayStation 5 в США примерно на $50. Самая дорогая PS5 Pro продается теперь по цене $750.

Microsoft Xbox
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Агентство ЕС объяснило кибератакой сбой в работе аэропортов Европы

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 сентября

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Уолл-стрит в пятницу выросла до рекордов

Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют или переносят рейсы из-за возможной кибератаки

Хроники событий
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7196 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });