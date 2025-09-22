Поиск

Латвия восстановит болота для защиты восточной границы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Латвия реализует программу восстановления болотных экосистем, которые могут служить естественными барьерами на восточной границе, сообщила в понедельник пресс-служба латвийского Минобороны.

"Национальные вооруженные силы поддерживают возрождение исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии - их восстановление может стать существенным вкладом в укрепление обороноспособности страны, выполняя функции естественных преград на восточной границе Латвии", - говорится в сообщении.

"Особенно важно сосредоточить внимание на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем окажет наиболее непосредственное содействие строительству Балтийской линии обороны на восточной границе", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что соответствующий проект реализуется в четырех из пяти регионов Латвии, за исключением Рижского. Средства на него выделяет Евросоюз.

