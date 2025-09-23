Трамп сказал, что одобряет деятельность президента Аргентины

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что лидер Аргентины Хавьер Милей прекрасно справляется со своей работой и потому должен остаться на президентском посту еще на один срок.

"Я сделаю кое-что, что обычно не делаю. Я скажу, что в полной мере одобряю его деятельность. Мы поддерживаем его на 100%", - приводят журналисты американского пула слова Трампа на встрече с Милеем на "полях" ГА ООН.

"Он унаследовал бардак. И то, что он сделал для решения проблем, - это хорошо. Нам нужно, чтобы Аргентина снова была великой. Поддержать его - честь для меня", - отметил глава Белого дома.

"Он прекрасно справляется", - добавил Трамп. Милей в ответ поблагодарил американского лидера.

Выборы в конгресс Аргентины пройдут в октябре. Президентские выборы запланированы на 2027 год.