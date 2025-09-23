Поиск

Италия продлит срок пребывания своих систем ПВО в Эстонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Италия приняла решение оставить в Эстонии свою систему ПВО SAMP/T на более длительный срок, сообщил во вторник министр обороны Италии Гвидо Крозетто Эстонскому телевидению.

"Результатом нарушения Россией воздушного пространства Эстонии стало то, что Италия решила расширить присутствие системы SAMP/T и самолета с радаром CAEW", - сказал он на встрече с итальянскими военнослужащими, находящимися в Эстонии на ротационной основе на охране воздушного пространства стран Балтии.

По первоначальному плану зенитно-ракетный комплекс SAMP/T должен был покинуть Эстонию осенью с первой ротацией итальянцев. Теперь он останется здесь до конца итальянский миссии по патрулированию воздушного пространства следующей весной. Кроме того, миссия будет расширена самолетом с радаром CAEW, отметил Крозетто.

Он поблагодарил итальянских пилотов, принимавших на минувшей неделе участие в сопровождении трех российских истребителей МИГ-31, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии.

Отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли Италия изменение миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии на миссию противовоздушной обороны, министр обороны страны ответил, что готов сделать все необходимое.

В настоящее время на авиабазе Эмари находится около 500 итальянских солдат. Помимо истребителей, они обслуживают также ЗРК SAMP/T.

"С того момента, как мы приняли решение направить наши силы и средства на восточный фланг НАТО, мы были готовы сделать все необходимое, но я думаю, что самое главное сейчас - сохранять хладнокровие и спокойствие", - сказал Крозетто.

Италия НАТО Гвидо Крозетто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЕК выразила уверенность в отказе ЕС от российских энергоносителей к 2027 году

Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Президент США заявил, что через месяц сообщит, доверяет ли он Путину

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7213 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });