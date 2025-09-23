Италия продлит срок пребывания своих систем ПВО в Эстонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Италия приняла решение оставить в Эстонии свою систему ПВО SAMP/T на более длительный срок, сообщил во вторник министр обороны Италии Гвидо Крозетто Эстонскому телевидению.

"Результатом нарушения Россией воздушного пространства Эстонии стало то, что Италия решила расширить присутствие системы SAMP/T и самолета с радаром CAEW", - сказал он на встрече с итальянскими военнослужащими, находящимися в Эстонии на ротационной основе на охране воздушного пространства стран Балтии.

По первоначальному плану зенитно-ракетный комплекс SAMP/T должен был покинуть Эстонию осенью с первой ротацией итальянцев. Теперь он останется здесь до конца итальянский миссии по патрулированию воздушного пространства следующей весной. Кроме того, миссия будет расширена самолетом с радаром CAEW, отметил Крозетто.

Он поблагодарил итальянских пилотов, принимавших на минувшей неделе участие в сопровождении трех российских истребителей МИГ-31, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии.

Отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли Италия изменение миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии на миссию противовоздушной обороны, министр обороны страны ответил, что готов сделать все необходимое.

В настоящее время на авиабазе Эмари находится около 500 итальянских солдат. Помимо истребителей, они обслуживают также ЗРК SAMP/T.

"С того момента, как мы приняли решение направить наши силы и средства на восточный фланг НАТО, мы были готовы сделать все необходимое, но я думаю, что самое главное сейчас - сохранять хладнокровие и спокойствие", - сказал Крозетто.