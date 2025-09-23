Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие партнерам по НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным.

"Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.