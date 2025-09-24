Поиск

Токаев и Макрон обсудили актуальные геополитические вопросы на встрече в Нью-Йорке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон обсудили состояние двустороннего сотрудничества и актуальные геополитические вопросы на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи", - говорится в сообщении.

"Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам", - отмечает пресс-служба.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Нью-Йорк Эммануэль Макрон ООН
