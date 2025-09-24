Товарооборот между Казахстаном и Бельгией приблизился к $500 млн за год

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией - одним из важных партнеров в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул, что Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к $500 млн.

"В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал президенту Казахстана наилучшие пожелания от короля Филиппа.