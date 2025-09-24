Поиск

Мирзиёев и Трамп обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества на полях Генассамблеи ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп провели встречу на полях 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает в среду пресс-служба узбекского лидера.

"Главы двух стран обстоятельно обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки, рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе телефонного разговора 5 сентября текущего года.

В начале встречи Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с достигнутыми результатами во внутренней и внешней политике, особо отметив его личный вклад в мирное урегулирование международных и региональных конфликтов.

В свою очередь, президент США выразил поддержку проводимым в Узбекистане реформам, направленным на модернизацию экономики, повышение уровня жизни населения и укрепление международного авторитета страны.

"С удовлетворением отмечена позитивная динамика политического диалога и контактов на различных уровнях, а также активизация деловых связей", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, Трамп высоко оценил результаты встреч Мирзиёева с руководителями более 50 крупнейших американских компаний и финансовых институтов, состоявшиеся накануне в Нью-Йорке.

По итогам переговоров сформирован портфель соглашений и проектов в таких сферах, как гражданская авиация, горнодобывающая промышленность, критические минералы, финансы, инновации, а также в химической и энергетической отраслях.

В пресс-службе добавили, что реализация данных проектов позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест как в Узбекистане, так и в США.

В завершение встречи Мирзиёев пригласил Трампа посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время.

Президент Узбекистана с 20 по 24 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

