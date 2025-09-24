Рынки акций Европы преимущественно выросли во вторник

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративные новости и европейские статданные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,28% - до 554,95 пункта.

Германский индикатор DAX прибавил 0,36%, французский CAC 40 - 0,54%, итальянский FTSE MIB - 0,13%, испанский IBEX 35 - 0,5%. Британский FTSE 100 потерял 0,04%.

Как показали опубликованные во вторник предварительные данные, значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемого HCOB и S&P Global, в сентябре увеличилось до максимальных за 16 месяцев 51,2 пункта с 51 пункта в августе.

Индикатор сферы услуг в еврозоне в сентябре поднялся до 51,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, тогда как промышленный PMI опустился до 49,5 пункта с 50,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе, ниже - о ее снижении.

В Германии сводный PMI составил максимальные с мая 2024 года 52,4 пункта против 50,5 пункта в августе. Промышленный индикатор снизился до 48,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, PMI сферы услуг вырос до 52,5 пункта с 49,3 пункта.

Сводный PMI Франции опустился до 48,4 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, промышленный - до 48,1 пункта с 50,4 пункта, сферы услуг - до 48,9 пункта с 49,8 пункта.

В Великобритании сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, снизился до 51 пункта с 53,5 пункта в августе. Индикатор сферы услуг составил 51,9 пункта против 54,2 пункта месяцем ранее, промышленного сектора - 46,2 пункта против 47 пунктов.

Лидером роста в составе Stoxx Europe 600 стали акции британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc (+14,6%), улучшившей годовой прогноз на фоне сильных результатов за первое полугодие.

Самое резкое падение в составе индикатора зафиксировали бумаги итальянского Mediobanca Banca di Credito Finanziario, упавшие на 5,9% после сообщений, что конкурирующий Banca Monte dei Paschi di Siena получил согласие на продажу ему акций от держателей 86,3% бумаг Mediobanca.

Капитализация Monte dei Paschi увеличилась на 0,5%.

Цена акций датской Orsted выросла на 4% на новостях о решении суда, позволяющем компании возобновить строительство офшорного ветропарка Revolution Wind в штате Род-Айленд, приостановленное ранее администрацией президента США Дональда Трампа.

Бумаги нидерландской ASM International подешевели на 0,1%. Один из крупнейших в Европе производителей оборудования для выпуска полупроводников ухудшил годовой прогноз на фоне неожиданно слабого спроса в ключевых сегментах его бизнеса.

Капитализация пивоваренной Heineken повысилась на 0,7% после сообщений, что компания покупает активы коста-риканской Florida Ice and Farm Company (Fifco) в сферах напитков и ритейла примерно за $3,2 млрд.

Среди компонентов германского DAX лидером роста стали акции adidas, подскочившие на 3,5%. Цена бумаг Volkswagen и Porsche увеличилась на 3,1% и 2,5% соответственно, Infineon Technologies - на 2,4%, Mercedes - на 2,3%. Тем временем капитализация Henkel упала на 2,6%, Commerzbank AG - на 1,9%, Deutsche Boerse - на 1,7%.

В Париже активно подорожали бумаги производителей товаров класса "люкс" L'Oreal (+3,5%), LVMH (+3,2%) и Kering (+1,9%). Рыночная стоимость фармкомпании Sanofi понизилась на 1,2%.