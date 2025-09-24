В Германии отработают переброску войск НАТО на восточный фланг альянса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Германский Бундесвер проведет в Гамбурге учения под кодовым названием Red Storm Bravo по переброске военных сил на восточный фланг НАТО, сообщила полиция Гамбурга.

"С 25 по 27 сентября Бундесвер проведет в Гамбурге региональные учения по обороне Red Storm Bravo совместно с органами власти, экстренными службами и гамбургскими компаниями. В учениях также примет участие полиция Гамбурга, которая отработает навыки военно-гражданского взаимодействия", - говорится в сообщении.

Сценарий учений предусматривает, среди прочего, дальнейшую переброску на восток войск и техники, прибывающих в порт Гамбурга, заявили в ведомстве.

"Ожидается повышенное присутствие наземных и воздушных сил в районе порта во все три дня учений. В некоторых случаях на территории судоремонтного завода могут быть слышны громкие звуки или задымление. В программу учений также включены полеты вертолетов, в том числе в ночное время", - говорится в сообщении.