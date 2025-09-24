Поиск

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Представители туротрасли назвали единичными случаи отказа россиянам в безвизовом въезде в Китай из-за турецких штампов, информация о которых появилась в соцсетях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Турецкие штампы в паспорте всегда внимательно изучаются пограничниками КНР. Когда Китай был визовой страной для россиян, тем заявителям, кто был в Турции более 30 дней подряд за один визит, часто отказывали в визе. Сейчас виза в Китай не нужна, но регламента относительно турецких штампов до сих пор нет. Неизвестно, будут ли пускать без визы туристов, которые проводили в Турции более месяца за один визит. На днях россиянину отказали в безвизовом въезде в КНР не по причине его длительного пребывания в Турции, а из-за того, что печать штампа плохо читалась, год был написан не полностью", - говорится в сообщении.

В АТОР назвали этот случай единичным.

"Окончательное решение о разрешении въезда в ту или иную страну всегда принимает пограничник. В данном случае могло сказаться то, что сейчас идет адаптация к новому безвизовому режиму и пока нет четкого регламента и указаний МИД КНР относительно турецких штампов при безвизовом въезде", - говорится в сообщении.

Туроператоры рекомендуют россиянам внимательно проверять качество турецких штампов: если данных не видно или они плохо читаются, лучше оформить китайскую визу. Либо предлагается оформить второй загранпаспорт в котором не будет штампов о въезде в Турцию.

