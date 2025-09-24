Ставки по ипотеке в США снизились четвертую неделю подряд и обновили годовой минимум

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе понизился на 5 базисных пунктов, опустившись до минимума с сентября прошлого года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 19 сентября, составила 6,34% годовых против 6,39% неделей ранее.

Снижение фиксируется четвертую неделю подряд и вызвано смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая в сентябре понизила ключевую процентную ставку впервые в этом году и спрогнозировала еще два уменьшения до конца года.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю повысилось на 0,6% после скачка на 29,7% неделей ранее. Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки увеличилось на 1%, а число заявок на новую ипотеку практически не изменилось.