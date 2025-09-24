Поиск

Ставки по ипотеке в США снизились четвертую неделю подряд и обновили годовой минимум

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе понизился на 5 базисных пунктов, опустившись до минимума с сентября прошлого года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 19 сентября, составила 6,34% годовых против 6,39% неделей ранее.

Снижение фиксируется четвертую неделю подряд и вызвано смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая в сентябре понизила ключевую процентную ставку впервые в этом году и спрогнозировала еще два уменьшения до конца года.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю повысилось на 0,6% после скачка на 29,7% неделей ранее. Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки увеличилось на 1%, а число заявок на новую ипотеку практически не изменилось.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Казахстана готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Что случилось этой ночью: среда, 24 сентября

Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Рубио

Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Рубио

Страны G7 обсудили введение дополнительных санкций в отношении России

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением

Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7228 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });