Венгрия приветствует продолжение контактов РФ и США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Будапешт приветствует продолжение контактов между Россией и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Министр (иностранных дел РФ Сергей - ИФ) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым "на полях" ГА ООН.

"Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил венгерский министр.