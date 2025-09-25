Глава МИД РФ встретился с марокканским коллегой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой, стороны подтвердили нацеленность на координацию для урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в четверг.

"В ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности график предстоящих контактов на различных уровнях. Подтверждена взаимная нацеленность на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах урегулирования сохраняющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН", - говорится в сообщении.

Встреча прошла "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.