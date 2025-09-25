Премьер Грузии обвинил западных послов во вмешательстве в дела страны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя в четверг журналистам вызов посла Великобритании в МИД, заявил, что некоторые послы зарубежных стран напрямую вовлечены в политические процессы в стране, что является нарушением демократических принципов и дипломатической деятельности.

"Мы надеемся, что послы вернутся в дипломатические рамки. Что же касается вызовов послов в МИД, то эта дипломатическая мера, направленная на соблюдение принципов дипломатической деятельности", - сказал Кобахидзе.

По его словам, некоторые послы вмешивались не только в политические, но и в избирательные процессы в Грузии, а также посещали судебные разбирательства с целью оказать давление на судей.

"К счастью, не все послы поступают так, как некоторые послы Евросоюза и Великобритании", - сказал Кобахидзе.

Послы Германии и Великобритании в среду и четверг были вызваны в МИД для разъяснений, по поводу их заявлений о поддержке оппозиционных сил в Грузии.