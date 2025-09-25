Поиск

Эксперт заявил, что электорат правящей партии Молдавии за последние четыре года сократился почти вдвое

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев на основе анализа соцопросов отмечает резкое снижение популярности правящей партии Молдавии.

"В преддверие выборов проводится огромное количество социологических опросов. По этим опросам правящая партия Майи Санду нигде не набирает более 35% голосов. Напомню, что четыре года назад было 66%. То есть снижение популярности - фактически в два раза", - сказал Матвейчев в четверг на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований.

В этой связи о любом результате правящей партии выше 35% "можно смело говорить, что все это нарисовано и фальсификация", считает аналитик.

Матвейчев отметил, что организаторы выборов рассчитывают на голосование молдавских диаспор в Европе.

"Для этого и делается большое количество участков для диаспор (в Европе). Но и там тоже есть социология, и большинство даже в диаспорах не собираются голосовать за нее (за правящую партию)", - сказал он.

"Причина простая - если раньше молдаванин, выезжая в Италию, в Испанию и так далее, зарабатывал там деньги, мог кормить всю оставшуюся в Молдове семью, то сейчас, когда за последние четыре года цены на ЖКХ выросли на 500%, то вся его зарплата уходит на содержание своих близких, оставшихся дома. Спрашивается - зачем уезжал? Чтобы вообще ничего не скопить?", - отметил депутат.

"Поэтому недовольство и в диаспорах огромное. Эти манипуляции с участками делаются не для того, чтобы пришли некие проевропейские молдаване на территории Германии и Италии проголосовали за Санду, а просто уводят в тень возможность наблюдения на зарубежных участках. И там, как раз, возможны основные фальсификации. Именно туда направлено огромное количество бланков бюллетеней", - сказал Матвейчев.

